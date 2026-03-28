Detrás de la Quinta - Segunda temporada - Capítulo 5: Esteban Düch repasa su triunfo en Viña 2026

28 mar. 2026 - 00:20 hrs. | Act. 29 mar. 2026 - 00:20 hrs.

En una nueva entrega de Detrás de la Quinta, Esteban Düch repasó su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, instancia en la que conquistó al público de la Quinta Vergara y se llevó las Gaviotas de Plata y de Oro.

En conversación con Jorge Alís, el humorista desmenuzó y revisó toda su rutina en el Festival de Viña del Mar 2026, refiriéndose, por ejemplo, a los guiños que realizó a George Harris.

Esteban Düch y su experiencia en Viña

El humorista también se dio un tiempo para hablar de su primera impresión al llegar a Chile desde Venezuela, detallando sus mayores choques culturales.

Por otra parte, reveló la gran diferencia entre el humor chileno y venezolano, y cómo mezclar ambos lo llevó a triunfar en Viña 2026.

Por último, Esteban Düch reveló el emotivo momento que vivió con su abuela tras triunfar en el Festival de Viña 2026, quien lo recibió en su casa con la frase: "Hijo, lo logramos".

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