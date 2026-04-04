Detrás de la Quinta - Segunda temporada - Capítulo 6: Stefan Kramer repasa su rutina en Viña 2026

04 abr. 2026 - 00:50 hrs.

En el último capítulo de Detrás de la Quinta, Stefan Kramer revivió distintos momentos de su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, instancia en la que conquistó al público de la Quinta Vergara y se llevó las Gaviotas de Plata y de Oro.

Durante la conversación con Jorge Alís, el imitador volvió a demostrar su versatilidad sobre el escenario al interpretar a distintas figuras políticas, desatando carcajadas con sus caracterizaciones de Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. En ese contexto, dejó en evidencia cuál es uno de los personajes que más disfruta recrear.

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Stefan Kramer y su presente profesional

En el espacio, el comediante también abordó el proceso de expansión de su carrera, refiriéndose a la posibilidad de proyectarse fuera de Chile. En esa línea, planteó que salir al extranjero representa un desafío atractivo, especialmente al enfrentarse a nuevos públicos sin el respaldo de su trayectoria local.

Además, fiel a su estilo, sumó humor a la conversación al improvisar imitaciones en medio de sus respuestas, mezclando reflexión con comedia y manteniendo el tono dinámico de la entrevista.

Finalmente, Kramer reflexionó sobre su paso por el Festival de Viña del Mar 2026, señalando que podría marcar el cierre de una etapa y el inicio de una nueva, con mayor libertad para explorar proyectos y desafíos creativos.

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