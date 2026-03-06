06 mar. 2026 - 23:37 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, Rodrigo Villegas recordó su mítica dupla humorística Los Blondon Boys, donde interpretaba al recordado personaje Yuri Kolinsky.

Una de las características más reconocidas del dúo era su pegadiza canción de presentación, la cual iba acompañada de una particular coreografía que rápidamente se volvió parte del show.

Rodrigo Villegas le enseña la coreografía de los Blondon Boys a Jorge Alís

En medio de la conversación, Jorge Alís le confesó que siempre le había encantado verlo bailar, por lo que le pidió recrear esta icónica coreografía.

Detrás de la Quinta / Mega

Rodrigo Villegas no dudó ni un segundo en ponerse de pie para enseñarle los clásicos pasos de Yuri Kolinsky.

Finalmente, Alís y todo el público presente replicaron al mismo tiempo la coreografía, generando un divertido y grato momento en el estudio.

