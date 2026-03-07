Al borde de las lágrimas: Rodrigo Villegas se emociona al recordar la entrega de Gaviotas en Viña 2026

07 mar. 2026 - 00:42 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, el comediante Rodrigo Villegas recordó el emotivo instante en que recibió las Gaviotas durante su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

En conversación con Jorge Alís, el humorista explicó por qué ese momento sobre el escenario de la Quinta Vergara es tan especial para quienes se presentan frente al público.

"Uno se emociona porque… Es un momento tan íntimo entre la gente, se mueve tanta energía positiva", expresó.

Rodrigo Villegas reflexiona sobre la energía del público en Viña

Durante la conversación, el comediante también compartió su visión sobre la conexión que se genera entre el artista y el público en ese escenario.

"Yo estoy convencido, creo que es mi teoría de que todos somos lo mismo, todos somos parte de lo mismo, vibramos de manera diferente y por eso tú vibras de esa manera. Entonces, pero todos somos lo mismo, todos somos dios experimentándose en esta realidad hermano", reflexionó.

"Entonces, yo digo cuando eso se conjuga y se masifica, hay muchas energías negativas que se van. Que ya no están", agregó.

