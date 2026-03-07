Asskha Sumathra revela si improvisó su rutina en Viña 2026: "La gente dice que no hice el guion..."
En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, la comediante Asskha Sumathra se refirió a su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2026 y aclaró uno de los comentarios que más se repitieron tras su paso por la Quinta Vergara: si su rutina fue completamente improvisada.
Durante la conversación, la humorista explicó que gran parte de su show estaba previamente escrito, aunque reconoció que también incorporó momentos espontáneos sobre el escenario.
Asskha Sumathra revela cuánto improvisó en su rutina de Viña 2026
En ese contexto, Sumathra se refirió a las críticas que apuntaban a que su presentación no tenía guión. "La gente dice que no hice el guion y está casi completo. Sí, yo improvisé con cosas, alargué más partes del libreto", explicó.
La comediante también detalló que su estilo de humor le permite adaptarse fácilmente al escenario y al público, algo que ha desarrollado durante años de presentaciones. "Yo trabajo… es tan diferente el humor del comediante habitual, por decirlo así, a nosotros los transformistas. Porque, por ejemplo, yo en un pub puedo hacer sin un libreto dos horas. Improviso dos horas", comentó.
Finalmente, Asskha confesó que el tiempo sobre el escenario pasó mucho más rápido de lo que imaginaba. "El tiempo fue sobredimensionado en mi cabeza no más. Fue como que salí y ya estaba con la Karen al lado. Como que nunca la vi", concluyó, recordando el momento en que Karen Doggenweiler apareció junto a ella en el escenario.
Leer más de