Asskha Sumathra revela que conversó con Andrés Caniulef un día antes de su partida: "Me quedé con esa vibra"

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, la comediante Asskha Sumathra recordó a las personas que la acompañaron a lo largo de su carrera, proceso que tuvo su punto más alto con su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, donde se llevó las Gaviotas de Plata y de Oro.

Durante la conversación con Jorge Alís, la humorista repasó distintas etapas de su trayectoria y agradeció a quienes la apoyaron en su camino artístico. En ese contexto, dedicó unas palabras al periodista Andrés Caniulef, con quien había conversado poco antes de su fallecimiento.

"Justo había hablado con Andrés Caniulef poquito antes, el día antes de que él partiera. Entonces, también lo iba a agradecer porque me quedé con esa vibra de él. Con esto: ‘hue.. maric… dalo todo, reviéntalo’", recordó.

Asskha Sumathra se quiebra al recordar a Daniel Zamudio

Tras esto, la comediante también se emocionó al hablar de Daniel Zamudio, figura que se transformó en un símbolo en la lucha contra la discriminación en Chile.

"Y hay una persona que también nosotros como comunidad debemos mucho y es un dolor terrible. Tuvimos que pasar por un dolor terrible para que la gente comprendiera que somos en esta sociedad gente igual que todos, que fue Zamudio. Entonces, eso que descarnó a la sociedad hace que hoy les pueda agradecer como con Gaviotas", expresó con la voz entrecortada.

