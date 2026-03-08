"Debería haber estado en el Festival...": Asskha Sumathra llora al recordar a sus referentes del transformismo

08 mar. 2026 - 00:15 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, la comediante Asshka Sumathra se emocionó al recordar a diversas transformistas que marcaron su vida y su carrera, especialmente aquellas que, según ella, también merecían haber llegado al escenario del Festival de Viña del Mar.

Durante la conversación con Jorge Alís, la humorista reflexionó sobre el significado que tuvo para ella presentarse en la Quinta Vergara y dedicó unas sentidas palabras a quienes ya no están.

"Hay personas en mi vida que se han ido, que estaban ahí, que no sabían que estaban ahí. Hay transformistas maravillosas que deberían haber estado en ese escenario antes, pero la vida se los llevó", expresó visiblemente emocionada.

Detrás de la Quinta / Mega

Asshka Sumathra recuerda a referentes del transformismo

En ese momento, la comediante comenzó a mencionar a varias figuras del transformismo chileno que, según relató, dejaron una profunda huella en su camino artístico.

"La Katiuska (Molotov), maravillosa. La Francis Françoise que es para mí hermana referente del transformismo. La Cony Dacardill, ella debería haber sido la primera transformista que debería haber estado en el Festival de Viña del Mar, espectacular, maravillosa", señaló.

Asimismo, también recordó a otras artistas que, aunque quizás no son tan conocidas por el público masivo, marcaron su historia personal.

"De ahí, a lo mejor gente que menos conocen por nombres, pero la Samantha Price, una maravillosa amiga espectacular, la María Isabel Neumann, gente del Timoteo, la Pilola Polette, que eran personas que uno las ve como tan lejanas. Sentí que estaban todas ahí", concluyó.

