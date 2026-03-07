Asskha Sumathra responde si Matteo Bocelli se enojó por chiste en su rutina del Festival de Viña 2026

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás de la QuintaAsskha Sumathra reveló algunos detalles de su exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar 2026.

Durante la entrevista, Jorge Alís recordó el momento en que la comediante comenzó a interactuar con Matteo Bocelli desde el escenario, realizando varios chistes de doble sentido dirigidos al cantante.

Asskha Sumathra responde si Matteo Bocelli se enojó con su rutina

Ante esto, Alís le consultó directamente a Sumathra: "¿Vos sentiste que se enojó Matteo Bocelli?".

Como respuesta, la comediante aclaró que no hubo ningún problema y señaló: "No, nada. No nos topamos también, ¿cachái?".

Finalmente, Jorge AlísAsskha Sumathra aprovecharon la instancia para seguir bromeando con comentarios de doble sentido, lo que terminó provocando carcajadas entre los presentes en el estudio.

