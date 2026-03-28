"Quedó en el inconsciente de los chilenos": Esteban Düch explica guiños a George Harris en Viña 2026

28 mar. 2026 - 22:54 hrs.

En un nuevo capítulo de Detrás de la Quinta, el comediante Jorge Alís conversó con el comediante Esteban Düch, quien triunfó en su reciente paso por el Festival de Viña del Mar 2026.

El humorista venezolano recordó su rutina en la Quinta Vergara y las referencias que realizó a su compatriota George Harris, quien tuvo un frustrado paso por el certamen, siendo devorado por el Monstruo.

Las referencias a George Harris en la rutina de Esteban Düch

Precisamente, Alí fue quien puso sobre la mesa que su colega entró con una batería de chistes "de lo que no había funcionado el año pasado".

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Düch expresó que "había que hacer un guiñito. Sin nombrar, pero había que hacer un guiñito de lo que quedó en el inconsciente colectivo de los chilenos".

Con todo aquello, el comediante manifestó que era imprescindible no incorporar "eso del chiste del teléfono, de 'se casó la gorda' y 'jalarse el muñeco'".

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