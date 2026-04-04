¿Le gustaría volver al Festival de Viña?: Stefan Kramer responde en Detrás de la Quinta

04 abr. 2026 - 00:35 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, Stefan Kramer repasó parte de su rutina en el Festival de Viña 2026.

Durante la instancia, Jorge Alís le consultó si le gustaría volver a presentarse en el escenario de la Quinta Vergara en los próximos años.

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Stefan Kramer responde si le gustaría volver al Festival de Viña

"Yo pienso que siempre puede estar, obviamente, que ahora puede pasar harto rato donde tengo que ir viendo cómo va la vida, cómo van mis shows, en qué estoy. Como te digo, me gusta cambiar, explorar, dar lo mejor para el público", comenzó diciendo.

Detrás de la Quinta / Mega

Finalmente, Kramer cerró su reflexión imitando a Luis Miguel.

"Que eso es algo que yo una vez escuché a Luis Miguel cuando, pues cuando conversaba, ¿no? Mi padre me enseñó muchísimas cosas. Entre ellas, pues lo más importante es el respeto hacia el público. Dar lo mejor y que digan este hue.. trabajó. Yo con eso estoy", concluyó.

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