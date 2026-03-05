Entérate de los secretos de los humoristas: ¿Cuándo se estrena Detrás de la Quinta?

05 mar. 2026 - 17:50 hrs.

Uno de los puntos que más llama la atención del Festival de Viña del Mar son los humoristas, quienes están más expuestos a ser devorados por el famoso "Monstruo".

Este 2026 los seis humoristas que se presentaron en Viña, Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra, Piare con Pe y Pastor Rocha, salieron con éxito, pero aún hay más por descubrir sobre sus rutinas.

Por lo mismo, Detrás de la Quinta promete entregarte todos los pormenores de lo que pasó atrás del escenario más importante de Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena Detrás de la Quinta?

Precisamente, el nuevo estelar de Mega que traerá todos esos detalles tan sabrosos del Festival de Viña se estrena este viernes 6 de marzo después de Meganoticias Prime.

Cabe destacar que en Detrás de la Quinta podrás revivir lo mejor del humor de Viña 2026 con sus protagonistas, momentos inéditos y una conversación sin filtros con Jorge Alís.

