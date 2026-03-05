Jorge Alís hablará con los humoristas que triunfaron en Viña 26 en Detrás de la Quinta: Más allá de las risas

05 mar. 2026 - 14:45 hrs.

A partir de este viernes 6, y todos los próximos sábados de marzo después de Meganoticias Prime, Detrás de la Quinta: Más allá de las risas llegará a las pantallas de Mega con esta última edición del Festival latino más grande del mundo.

Con grandes anécdotas, secretos y polémicas, los animadores, artistas y equipo de producción y jurado contarán sus impresiones detrás de las transmisiones de cada jornada festivalera.

En seis capítulos, con Jorge Alis de conductor, el programa contará con íntimas y emocionantes entrevistas hacia los representantes del humor en esta edición Viña 2026, con revisiones de cada rutina realizada, además de contar con anécdotas inéditas que formaron parte de la antesala festivalera, donde la preparación, emoción y desempeño de cada uno tomó protagonismo.

Los secretos de los humoristas en Detrás de la Quinta

En el primer capítulo, Rodrigo Villegas tendrá una conversación distendida con Alis, con conversaciones sobre las impresiones del público ante el lado atlético de Villegas en la interpretación del dúo "Los Blondon Boys".

Por otro lado, el segundo capítulo contará con la presencia de Asskha Sumathra, quien se expresará de forma íntima y sin filtros sobre su connotado paso por la Quinta Vergara.

Para Juan Pablo González, director general del Festival de Viña, considera que "el humor es una pieza clave en el Festival, porque le pone picardía en la conexión cotidiana con el chileno actual, de la gente común. Es un argumento permanente que van usando los comediantes, y el chileno se siente reflejado, por eso se gatilla el humor, la risa".

Además, destaca las propuestas de humor que formaron parte de esta edición: "Tuvimos comediantes más clásicos, de Stand up, contadores de historias, y todos tuvieron aprobación del público. El equipo que estuvo trabajando en la selección de humor acertó bastante, ofreciendo una gama amplia de humor que siempre es importante para el Festival".

Detrás de la Quinta: Más allá de las risas, este viernes 6 y todos los sábados de marzo, después de Meganoticias Prime.

