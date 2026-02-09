¡No te quedes fuera! Así puedes comprar entradas para el Festival de Viña del Mar 2026

09 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Las entradas para el festival más importante de Latinoamérica se venden excluisvamente por Internet y por día de show. Acá te contamos dónde comprarlas y qué detalles considerar.

El Festival de Viña del Mar 2026 ya genera expectación entre los fans de los artistas, humoristas y del espectáculo en general. Las entradas, al igual que en ediciones anteriores, las puedes conseguir únicamente por la plataforma de Puntoticket, sistema oficial de venta. No existen boleterías físicas ni venta de manera presencial.

Así puedes adquirir tus entradas para Viña 2026

Las entradas son por día, lo que significa que cada ticket permite el acceso a una jornada específica del Festival que escojas. Al momento de comprar debes seleccionar la fecha y luego el sector disponible de la Quinta Vergara.

Para adquerir las entradas, debes entrar al sitio web de Puntoticket (clic aquí) con tu cuenta previamente creada, buscar el evento como "Festival de Viña del Mar", y elegir la fecha deseada. Luego selecionar el sector disponible, la cantidad de entradas y pasar al pago, que puede ser con débito o crédito. Los valores varían según el sector, con alternativas desde galería hasta palco, incluyendo los sectores preferenciales.

El ticket te llegará a través de correo electrónico y este se presenta fuera el establecimiento a la hora de entrar.

Se recomienda crear una cuenta en Puntoticket con anticipación y verificar que los datos estén correctos.

Con la parrilla artística como principal atractivo, asegurar tu entrada con tiempo es clave para que no te pierdas una nueva edición del evento más esperado del verano.

