¡El fútbol es de todos! Mega 2 transmitió exitosamente el partido de Chile en Lengua de Señas

07 oct. 2026 - 13:47 hrs.

Mega 2 realizó una transmisión especial del partido entre México y Chile, incorporando interpretación en Lengua de Señas para acercar la emoción de La Roja a las más de 800 mil personas sordas de nuestro país.

La iniciativa permitió que el encuentro pudiera ser disfrutado de manera más accesible, reforzando el compromiso de Mega 2 con una televisión que busca llegar a distintas audiencias y generar nuevas formas de vivir los grandes eventos, incluídos los deportivos.

La transmisión se realizó en conjunto con Mega, Mega GO! y el Instituto de la Sordera de Chile, como parte de la gira de la Selección Chilena por Norteamérica. Los partidos ante Canadá, Estados Unidos y México concitaron un alto interés de la audiencia a través de las distintas plataformas del canal.

En total, más de 7,1 millones de personas vieron a La Roja a través de las plataformas de Mega durante esta gira. En televisión, los tres encuentros promediaron 1.112.079 personas por minuto, triplicando al competidor más cercano.

De esta manera, Mega 2 suma una nueva experiencia de inclusión a sus transmisiones, llevando el fútbol a más personas y demostrando que los grandes momentos de La Roja también pueden vivirse de manera accesible para todos.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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