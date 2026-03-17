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Programación de Mega para este miércoles 18 de marzo: A esta hora se emitirá el final de Corazón Negro mega

Programación de Mega para este miércoles 18 de marzo: A esta hora se emitirá el final de Corazón Negro

  • Por Mega

Este miércoles 18 de marzo se emitirá el esperado gran final de Corazón Negro, la teleserie turca de Mega que ha mantenido a la audiencia atenta con sus intensos giros.

En esta última entrega, Esma (Deniz Karabas) visitará a Esat (Genco Özak) en prisión. El joven se lamentará por no poder estar en el nacimiento de su hijo ni el matrimonio de Sumru (Ece Uslu). Esto lo motivará a hacer una especial promesa a su esposa: Se encargará de ser un hombre nuevo y volver a enamorarla.

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Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

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¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 18 de marzo?

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