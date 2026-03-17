Programación de Mega para este miércoles 18 de marzo: A esta hora se emitirá el final de Corazón Negro

17 mar. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 18 de marzo se emitirá el esperado gran final de Corazón Negro, la teleserie turca de Mega que ha mantenido a la audiencia atenta con sus intensos giros.

En esta última entrega, Esma (Deniz Karabas) visitará a Esat (Genco Özak) en prisión. El joven se lamentará por no poder estar en el nacimiento de su hijo ni el matrimonio de Sumru (Ece Uslu). Esto lo motivará a hacer una especial promesa a su esposa: Se encargará de ser un hombre nuevo y volver a enamorarla.

Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 18 de marzo?

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