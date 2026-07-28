Programación de Mega para este miércoles 29 de julio: A esta hora se emitirá Volverías con tu Ex? 2

28 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 29 de julio, Mega emitirá nuevas entregas de sus exitosas producciones de ficción y reality.

En El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) hablará con Elisa (Carla Medel) para pedirle ayuda en su intento por acabar con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá intensificándose entre nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el destino de los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 29 de julio?

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