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Programación de Mega para este martes 24 de marzo: Revisa cuándo se emitirá Aguas de Oro mega

Programación de Mega para este martes 24 de marzo: Revisa cuándo se emitirá Aguas de Oro

  • Por Mega

Este martes 24 de marzo podrás disfrutar de nuevas y emocionantes entregas de tus teleseries favoritas de Mega.

En El Jardín de Olivia, luego del salto temporal de dos años, veremos por primera vez a Bastián (Alonso Quintero), quien contactará desde el extranjero a Omar (César Sepúlveda) con un importante objetivo. 

Lo más visto de Aguas de Oro

La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.

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¿Cómo es la programación de Mega este martes 24 de marzo?

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