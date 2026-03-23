Programación de Mega para este martes 24 de marzo: Revisa cuándo se emitirá Aguas de Oro

23 mar. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 24 de marzo podrás disfrutar de nuevas y emocionantes entregas de tus teleseries favoritas de Mega.

En El Jardín de Olivia, luego del salto temporal de dos años, veremos por primera vez a Bastián (Alonso Quintero), quien contactará desde el extranjero a Omar (César Sepúlveda) con un importante objetivo.

La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 24 de marzo?

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