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Programación de Mega para este martes 24 de marzo: Revisa cuándo se emitirá Aguas de Oro
Este martes 24 de marzo podrás disfrutar de nuevas y emocionantes entregas de tus teleseries favoritas de Mega.
En El Jardín de Olivia, luego del salto temporal de dos años, veremos por primera vez a Bastián (Alonso Quintero), quien contactará desde el extranjero a Omar (César Sepúlveda) con un importante objetivo.
La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este martes 24 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play Verano: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:40 horas.
- Reunión de Superados: 22:25 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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