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Programación de Mega para este jueves 30 de julio: ¿Cuándo se emitirá Reunión de Superados?
Este jueves 30 de julio, Mega emitirá nuevas y emocionantes entregas de sus teleseries y reality.
En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) se preparará para acabar con Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá intensificándose entre nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el destino de los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 30 de julio?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:45 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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