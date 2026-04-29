Programación de Mega para este jueves 30 de abril: ¿Cuándo se emitirá El Jardín de Olivia?

29 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 30 de abril, Mega emitirá nuevos capítulos de sus teleseries, con avances importantes en las historias de sus personajes.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) lleva cuatro meses en prisión. El tribunal estará a punto de determinar la culpabilidad o inocencia del empresario, así que su nuevo abogado debe allanar el camino para liberarlo.

En la franja nocturna, Aguas de Oro y Reunión de Superados continuarán desarrollando sus tramas, mientras que El Internado sumará un nuevo episodio en el que la convivencia seguirá marcada por tensiones dentro del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 30 de abril?

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