Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 1: Huiro, el tesoro del mar chileno que podría ser clave para el futuro

01 sept. 2026 - 11:00 hrs.

En el primer capítulo de la segunda temporada de Agua Viva, el futuro del mar, Tomás Vigneaux se adentra en el mundo de las algas y, especialmente, del huiro, una especie fundamental para los ecosistemas marinos del sur de Chile. Lejos de ser solo un recurso natural, estas algas cumplen un papel esencial en el océano y abren nuevas oportunidades para enfrentar desafíos como el cambio climático.

En la zona sur del país, particularmente en la Región de Los Lagos, la ciencia busca comprender mejor el potencial de estas especies y cómo aprovecharlas de manera sustentable. Carolina Camus, investigadora del Centro I-mar de la Universidad de Los Lagos, aborda la importancia de estudiar las algas y sus posibilidades de cultivo. A esto se suma el trabajo del Núcleo Milenio de Agronomía Marina de Algas (MASH), que busca generar conocimiento para desarrollar una producción de macroalgas más sustentable y productiva.

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Un recurso mucho más allá del mar

Uno de los grandes desafíos está en maximizar la productividad de los cultivos de huiro y entender cómo factores como la disponibilidad de nutrientes en el océano influyen en su crecimiento. Al mismo tiempo, resulta fundamental proteger las praderas naturales y avanzar hacia una extracción regulada y fiscalizada, considerando también el impacto de la extracción ilegal de algas.

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El huiro también destaca por sus múltiples usos y aplicaciones. Sus componentes pueden ser utilizados en la elaboración de alimentos y cosméticos, mientras que nuevas investigaciones exploran su potencial para la alimentación animal y la acuicultura. En este último ámbito, las algas incluso pueden contribuir a absorber parte de los nutrientes que quedan disponibles en zonas vinculadas a la actividad salmonera, abriendo nuevas posibilidades para una producción más sostenible.

Pero el potencial del huiro no termina en el océano. En la Región de Los Ríos, su uso llega hasta la agricultura a través de bioestimulantes elaborados a partir de algas pardas. Valvox desarrolla productos que buscan entregar nutrientes y ayudar a los cultivos a enfrentar situaciones de estrés, demostrando cómo un organismo marino puede transformarse en una herramienta para fortalecer la producción vegetal.

Desde la pesca artesanal y las comunidades indígenas hasta empresas dedicadas al procesamiento y desarrollo de productos derivados de algas, el huiro forma parte de una industria que tiene un enorme potencial para Chile.

El primer capítulo de esta nueva temporada de Agua Viva, el futuro del mar plantea una mirada diferente sobre las algas. No como un recurso invisible, sino como una pieza estratégica para entender y proteger los ecosistemas marinos, impulsar nuevas soluciones y pensar en el futuro del océano chileno.

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