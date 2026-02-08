Romántica cita termina en procedimiento policial: Sujeto fue detenido con drogas en Limache
En este capítulo de Atrapados 133, uno de nuestros equipos acompañó a Carabineros a un patrullaje en Limache, Región de Valparaíso, donde se desarrolló un inesperado procedimiento.
Y es que encontraron a una solitaria pareja al interior de una camioneta en un mirador de la ciudad. En un principio, los efectivos policiales le iban a realizar un control de rutina, sin embargo, al descender del vehículo, se percataron que el conductor mantenía un polvo blanco en su nariz.
Opuso resistencia a Carabineros
Ante las sospechas de que se tratase de droga, intentaron realizar un control de identidad, pero el sujeto se negó. Primero contestó de manera prepotente, para luego resistirse e intentar agredir a uno de los uniformados.
Luego de una tensa situación, se logró reducirlo y registrar el vehículo, en cuyo interior encontraron droga. Por lo mismo, el hombre, que mantenía detenciones previas, fue arrestado.
De esta forma, lo que era una "romántica cita" terminó con el "pololo del año" detenido, dejando a la deriva a su pareja.
