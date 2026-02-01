¡Al estilo de Rápido y Furioso! Sujeto desató peligrosa persecución policial por las calles de Valparaíso
En este capítulo de Atrapados 133, uno de nuestros equipos acompañó a Carabineros a un patrullaje en Valparaíso, ciudad en la que se desarrolló una inesperada persecución policial.
Y es que las cámaras de seguridad grabaron cómo un auto gris arrancó de los efectivos policiales que le iban a realizar un control de rutina. En un principio, no se sabía por qué estaba escapando de Carabineros.
Sin saber la gravedad de los delitos cometidos u otros antecedentes, se ordenó una persecución policial por las calles de Valparaíso con un nutrido contingente de patrullas y motos.
Persecución policial en Valparaíso
El sujeto casi provocó un accidente, ya que se abrió paso cómo pudo, saltándose una luz roja y exponiendo al resto a un eventual choque.
La persecución siguió por unos minutos hasta que el sospechoso se rindió y se subió a la vereda, instancia en la que algunos transeúntes tuvieron que correr para no ser atropellados.
Tras su detención, Luis Ugalde nos contó por qué este hombre no quería ser atrapado: tenía orden de detención vigente por delitos relacionados a receptación, microtráfico, posesión de arma prohibida y posesión y porte de munición.
