¡Comparte tu caso! Envía a Carmen Gloria: Fuerte y Claro tus antecedentes, fotos y/o videos

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Cuando una situación se vuelve difícil, tener a quién acudir cambia todo. Carmen Gloria llega a Mega con su nueva faceta Carmen Gloria: Fuerte y Claro para escuchar, orientar y encontrar respuestas simples, justas y humanas.
Envía tus antecedentes, fotos, videos o la historia que darás a conocer al WhatsApp de Carmen Gloria: Fuerte y Claro +56 9 8167 8006, o también, al correo fuerteyclaro@megamedia.cl
Carmen Gloria no estará sola. En Fuerte y Claro, un panel de expertos ayudará a desglosar los casos, entregando contexto y acercando a las personas a esas situaciones que parecen difíciles de enfrentar. Es por eso que, junto a Carmen Gloria, el equipo de expertos transformará casos complejos en conversaciones claras, útiles y fáciles de entender.
¡Carmen Gloria: Fuerte y Claro espera tu llamada!
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Carmen Gloria llega a Mega para poner sobre la mesa los temas que importan y escuchar a los chilenos que necesitan de su orientación con foco en la justicia, la empatía y soluciones simples de entender.
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