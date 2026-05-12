¡Comparte tu caso! Envía a Carmen Gloria: Fuerte y Claro tus antecedentes, fotos y/o videos

12 may. 2026 - 14:15 hrs.

Cuando una situación se vuelve difícil, tener a quién acudir cambia todo. Carmen Gloria llega a Mega con su nueva faceta Carmen Gloria: Fuerte y Claro para escuchar, orientar y encontrar respuestas simples, justas y humanas.

Envía tus antecedentes, fotos, videos o la historia que darás a conocer al WhatsApp de Carmen Gloria: Fuerte y Claro +56 9 8167 8006, o también, al correo fuerteyclaro@megamedia.cl

Lo más visto de Carmen Gloria, Fuerte & Claro 1 ¡Muy pronto! Así será el nuevo programa de Carmen Gloria Arroyo por las pantallas de Mega

Carmen Gloria no estará sola. En Fuerte y Claro, un panel de expertos ayudará a desglosar los casos, entregando contexto y acercando a las personas a esas situaciones que parecen difíciles de enfrentar. Es por eso que, junto a Carmen Gloria, el equipo de expertos transformará casos complejos en conversaciones claras, útiles y fáciles de entender.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

¡Carmen Gloria: Fuerte y Claro espera tu llamada!

Ponte en contacto a través del correo fuerteyclaro@megamedia.cl o escribiendo al +56 9 8167 8006 en WhatsApp y podrás ser parte de este espacio.

Carmen Gloria llega a Mega para poner sobre la mesa los temas que importan y escuchar a los chilenos que necesitan de su orientación con foco en la justicia, la empatía y soluciones simples de entender.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro