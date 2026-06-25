Eyal Meyer pone a prueba su memoria al cantar el éxito "Bailando" de Enrique Iglesias en Dale Play

25 jun. 2026 - 18:17 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Eyal Meyer fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiéndole al soñador sumar $5.000 por cada respuesta correcta durante la interpretación.

Para asumir el reto, el actor interpretó el exitoso tema "Bailando", de Enrique Iglesias y Gente de Zona.

Dale Play / Mega

El resultado

Con una actitud positiva y mucha energía, Eyal Meyer dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla confirmó que el actor logró 10 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $50.000 al pozo acumulado de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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