Con "Gloria Estefan": Así fue la divertida imitación de Miguelito a José Antonio Neme en Detrás del Muro

20 mar. 2026 - 23:04 hrs.

Este viernes, José Antonio Neme fue el gran invitado del segundo capítulo de Detrás del Muro, el cual comenzó con la divertida sección Zapping.

En esta oportunidad, el segmento estuvo marcado por una serie de parodias a situaciones recientes del mundo de la televisión, incluyendo referencias al Festival de Viña del Mar y a figuras reconocidas del espectáculo.

La imitación de Miguelito a José Antonio Neme

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la imitación de Miguelito, quien sorprendió al público con su particular versión de José Antonio Neme.

Detrás del Muro / Mega

El comediante recreó el recordado episodio en el que el periodista subió al escenario del Festival de Viña 2026, mientras la cantante Gloria Estefan realizaba su presentación.

A lo largo de la sección, Miguelito apareció en diversas ocasiones interpretando al comunicador, sacando carcajadas tanto del propio Neme como del público presente en el estudio.

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