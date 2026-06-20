"Mi mamá es todo para mí": El emotivo discurso de Miguelito por el Día del Padre en Detrás del Muro

20 jun. 2026 - 00:14 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Miguelito protagonizó un emotivo sketch de Reunión de Apoderados, a raíz del Día del Padre.

Durante el encuentro, el Padre Ramiro (Patricio Fuentes) comenta a los presentes que los niños tendrán que realizar una actividad para celebrar a su imagen paterna.

Miguelito, quien estaba presente en la reunión, intervino de inmediato al religioso para manifestar su incomodidad.

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Miguelito conmueve en Detrás del Muro

"Padre Ramiro, acuérdese de que yo no tengo papá. Mi mamá es todo para mí. A veces me da mucha pena verla hacer todo solita, porque ella siempre me cuida, apoya y protege cuando estoy triste", expresó el niño frente al resto de los presentes.

Siguiendo con su emotivo discurso, Miguelito comentó que si debe hacer un regalo por el Día del Padre, "se lo tengo que hacer a ella porque ella es todo para mí, no me imagino estar sin ella. Porque ella trabaja duro para que no me falte nada y me cuida y protege y, aunque ella está sola, se encarga de que yo no me sienta solo. La amo mucho, mami".