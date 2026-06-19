Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Con Axé Bahía y Maluco: José Miguel Viñuela estalla de la risa con versión haitiana de Mekano

  • Por Sebastián Paillafil

En los mejores momentos de Detrás del Muro, José Miguel Viñuela fue uno de los espectadores de la sección zapping.

Entre los sketches destacó "La versión haitiana de Mekano", donde el conductor tuvo una hilarante imitación.

Lo más visto de Detrás del Muro

En el preciso momento en que Patricio Fuentes sintonizó "el canal", apareció un hombre que, hablando incluso en creole, imitó a la perfección a Viñuela.

Detrás del Muro

Obviamente, el conductor no podía estar solo en el programa; por lo mismo, invitó a Axé Bahía, cuyo baile estuvo lejos de motivar al público.

Ir a la siguiente nota

Ya en el cierre, el falso José Miguel Viñuela invitó al escenario a Maluco, quien fue personificado por un hombre albino.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores momentos