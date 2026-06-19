Con Axé Bahía y Maluco: José Miguel Viñuela estalla de la risa con versión haitiana de Mekano
En los mejores momentos de Detrás del Muro, José Miguel Viñuela fue uno de los espectadores de la sección zapping.
Entre los sketches destacó "La versión haitiana de Mekano", donde el conductor tuvo una hilarante imitación.
En el preciso momento en que Patricio Fuentes sintonizó "el canal", apareció un hombre que, hablando incluso en creole, imitó a la perfección a Viñuela.
Obviamente, el conductor no podía estar solo en el programa; por lo mismo, invitó a Axé Bahía, cuyo baile estuvo lejos de motivar al público.
Ya en el cierre, el falso José Miguel Viñuela invitó al escenario a Maluco, quien fue personificado por un hombre albino.Ve el capítulo en
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