La imitación de Miguelito a Ennio Carota que hizo reír sin parar a Pancho Retamal en React de Detrás del Muro

20 jun. 2026 - 11:27 hrs.

"Patrocinado por KitKat".

En los mejores momentos del React de Detrás del Muro, Pancho Retamal no pudo contener las carcajadas al recordar una de las escenas más hilarantes del sketch "Súper Chef".

La rutina, que parodiaba los tradicionales programas de cocina, contó con la participación de José Miguel Viñuela y una desopilante imitación de Miguelito a Ennio Carota, la que terminó sacando risas.

Pancho Retamal reacciona a la imitación de Miguelito

Durante la rutina, Patricio Fuentes le explicó a Viñuela que los encargados de evaluar las preparaciones eran "Yann Yvin, Fernanda Fuentes y Ennio Carota".

Fue entonces cuando se levantó el telón de Zapping y apareció Miguelito caracterizado como el reconocido chef italiano, una actuación que provocó carcajadas tanto en el estudio como posteriormente en el React.

Detrás del Muro / Mega

Más adelante, Patricia Cofré presentó un sofisticado carpaccio de pescado con ensalada de higo y ricota para ser evaluado por el jurado.

Tras observar el plato, Miguelito, interpretando a Carota, le realizó una inesperada consulta: "¿Cómo se llama el pescado que usó en su preparación?".

Completamente desconcertada, Cofré respondió que se llamaba Raúl, argumentando que "tenía cara de Raúl el hue...", desatando las carcajadas de José Miguel Viñuela, del público presente y también de Pancho Retamal, quien no logró aguantar la risa mientras comentaba el momento en el React.