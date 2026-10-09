Chofi se lució con su rutina de humor y recibió una Gaviota de Oro de Rafael Araneda en Detrás del Muro

09 oct. 2026 - 23:47 hrs. | Act. 10 oct. 2026 - 00:01 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) se encontró con Rafael Araneda en el metro.

Tras creer que se trataba de un doble, la asesora de La Nueva Moneda le pidió al animador que la presentara como si estuviera en el Festival de Viña del Mar, para cumplir su sueño de realizar una rutina de stand up comedy.

"Es el momento de presentar a una mujer de esfuerzo, a la asesora presidencial, una mujer sexy, llena de curvas y talento. Una mujer deseada por muchos. Para mí es un privilegio esta noche, aquí en la Quinta Vergara presidencial y del metro poder cumplir el sueño de esta mujer chilena… Llega a través de las risas, el stand up comedy de ¡Chofi!", expresó el animador, bajo el aplauso del público.

Detrás del Muro / Mega

Rafael Araneda le entrega la Gaviota a Chofi

Tras la presentación, Chofi realizó una rutina con diversos chistes cortos, en la que incluso aprovechó la oportunidad para bromear con Kike Morandé.

Finalmente, Rafael Araneda le entregó una Gaviota de Oro a la asesora de La Nueva Moneda, en medio de la ovación del público.