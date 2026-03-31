Edición especial de Detrás del Muro: ¿Qué día se emitirá y quién será el invitado?

31 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Detrás del Muro es el estelar de Mega que viene desde hace tres semanas causando risas y felicidad en el público nacional, siendo esta apuesta una de las más exitosas de la televisión actual.

Precisamente, Detrás del Muro va todos los viernes; sin embargo, al ser Semana Santa, se realizará un cambio de día de transmisión para el programa de comedia.

¿Qué día se emitirá Detrás del Muro?

Normalmente, Detrás del Muro se emite todos los viernes a las 22:15 horas. No obstante, este viernes 3 de abril es feriado por ser Viernes Santo y, por lo tanto, modificará la emisión del programa de humor liderado por Kike Morandé.

En concreto, el cuarto capítulo de Detrás del Muro se emitirá a las 22:15 horas del jueves 2 de abril. Es importante recordar que ese día no habrá nuevos capítulos de las teleseries Aguas de Oro y Reunión de Superados, ni tampoco de El Internado.

¿Quién será el invitado?

El primer invitado fue José Antonio Neme, luego Tonka Tomicic y después Francisco Melo, y tal como ha sido la tónica de este programa, quien visita a Detrás del Muro esta semana es una gran estrella.

Hablamos de Jean Philippe Cretton, quien se lucirá con sus dotes para la comedia durante este programa.

Detrás del Muro

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