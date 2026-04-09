Elenco revela secretos de Detrás del Muro y adelantan nuevo sketch para el próximo capítulo

09 abr. 2026 - 16:20 hrs.

Gustavo Becerra, Scarlett Ahumada y Sandra Donoso visitaron la tarde de este jueves el estudio de Mucho Gusto, donde hablaron en profundidad sobre el éxito de Detrás del Muro.

Los actores y comediantes contaron detalles del proceso creativo de los hilarantes sketches y personajes que semana a semana sacan carcajadas al público y televidentes en sus casas.

En ese sentido, Sandra Donoso reveló que son cuatro las mentes brillantes que idean las divertidas escenas, y que ellos como elenco también presentan propuestas que, después de maceradas y trabajadas, salen a la luz.

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Actores de Detrás del Muro adelantan sorpresas para próximo capítulo

Respecto al nuevo capítulo, Scarlett Ahumada adelantó que se estrenará un nuevo sketch: el aeropuerto, donde realizarán parodias de situaciones que ocurren cotidianamente.

Este viernes 10 de abril tenemos un nuevo episodio de Detrás del Muro, que contará con la presencia de Rodrigo Villegas como invitado especial.

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