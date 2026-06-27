Pancho Retamal estalló de risa por hilarante sketch de Pedro Ruminot y Francisco Saavedra en Detrás del Muro

27 jun. 2026 - 00:08 hrs.

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El capítulo especial con los mejores momentos de Detrás del Muro revivió una de las rutinas más recordadas del programa: el sketch del funeral de Francisco Saavedra, el que contó con la sorpresiva aparición de Pedro Ruminot y provocó una divertida reacción de Pancho Retamal.

El periodista siguió atentamente el intercambio entre ambas figuras de la televisión y no ocultó su entusiasmo por una rutina que se convirtió en uno de los grandes éxitos del espacio.

Pancho Retamal reaccionó al divertido momento entre Pedro Ruminot y Francisco Saavedra

Todo comenzó cuando Ruminot tomó la palabra para despedir a "Panchito" y lanzó una broma sobre un supuesto episodio ocurrido en Puerto Montt.

Detrás del Muro / Mega

"Pachito, te moriste. Tantos viajes, tantos lugares donde estuvimos juntos. Tantas historias que contar. Lo que hiciste en Puerto Montt con ese masajista", dijo el comediante.

Sin embargo, Francisco Saavedra rompió inmediatamente su papel de "muerto" para responder entre risas: "Vo contai esa hue... y yo cuento lo que hiciste en Valdivia".

La escena continuó con Saavedra bromeando sobre la sorpresiva aparición de Ruminot, asegurando que ni siquiera estaba invitado al programa, lo que desató las carcajadas tanto del público como de los integrantes del espacio.

Al finalizar el sketch, Pancho Retamal entregó su veredicto sobre la rutina y no escatimó en elogios. "Buena los chiquillos. Oye, qué buen sketch, para el recuerdo", concluyó.