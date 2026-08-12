¡Con Jaime Leyton como invitado!: No te pierdas este viernes 14 de agosto un nuevo capítulo de Detrás del Muro
Este viernes 14 de agosto, Detrás del Muro presentará un nuevo capítulo cargado de sketches, personajes y situaciones que prometen sacar más de una carcajada a los televidentes.
El espacio de Mega, conducido por Kike Morandé, tendrá en esta oportunidad a un invitado muy especial: el meteorólogo Jaime Leyton, quien dejará por un momento los pronósticos del tiempo para sumarse a las distintas rutinas del programa.
Durante el capítulo, Leyton participará en diversos sketches junto al elenco de Detrás del Muro, enfrentándose a inesperadas situaciones que lo llevarán a mostrar una faceta completamente diferente a la que acostumbra en televisión.
¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?
El nuevo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 14 de agosto, a las 22:15 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.
Podrás disfrutar de esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y también en Mega.cl.
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