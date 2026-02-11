Presentado por: Betano Falabella

El Internado Más Picante - Capítulo 76: Camila Nash y Tom Brusse vivieron fogoso momento

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, con un análisis profundo de los momentos que marcaron la jornada anterior y que siguieron dando que hablar dentro del encierro.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el espacio revisó las escenas más comentadas del último episodio y destapó chismes exclusivos que no se vieron en pantalla, ofreciendo una mirada más completa de lo que realmente ocurrió en la casona.

El Internado Más Picante - Capítulo 76

En la reciente entrega del reality, Camila Nash y Tom Brusse vivieron una fogosa reconciliación tras una intensa pelea que involucró a Fabio Agostini.

