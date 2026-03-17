¿Fue traición el voto de Adrián Pedraja a Tom Brusse?: El Internado React analiza este tenso momento

17 mar. 2026 - 23:05 hrs. | Act. 18 mar. 2026 - 00:09 hrs.

Este martes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron el tenso momento entre Tom Brusse y Adrián Pedraja.

Durante la Asamblea del Fuego, Brusse catalogó a Pedraja como traidor por entregarle su voto para ser el próximo nominado, lo que posteriormente dio paso a una discusión que incluso abordó sus relaciones con distintas mujeres dentro del encierro.

¿Fue traición el voto de Adrián Pedraja a Tom Brusse?

En el cara a cara, Adrián también señaló que no existe la lealtad en un reality, lo que llevó a los animadores de El Internado React a abrir el debate sobre si esta votación podía considerarse una traición.

El Internado / Mega

"Yo creo que traición, porque ellos dos supuestamente se juraban lealtad, dijeron que iban a llegar juntos casi a la final", señaló Álex Ortiz.

"Sí, traición. Yo al menos, traición porque son súper amigos. Está bien que votes por tus amigos cuando ya no queda nada, pero cuando hay tanta gente, eso es pura traición", agregó Nati Blaschke.

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