"Va a quedar la cag...": Besos entre Michelle, Fabio, Blu y Mauteucci dejan en shock a El Internado React

20 abr. 2026 - 23:24 hrs.

Este lunes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron el inesperado "cuarteto amoroso" que se formó al interior de la casona.

Todo ocurrió durante una actividad animada por Joaquín Méndez, en la que Michelle Peint y Fabio Agostini se besaron frente a todos sus compañeros.

La situación generó incomodidad en Blu Dumay y Luis Mateucci, quienes minutos más tarde decidieron reaccionar besándose también ante el grupo.

La opinión de El Internado React al cuarteto amoroso

Tras ver el avance del próximo capítulo, Nati Blaschke comentó: "Oye pero va a quedar la escoba, va a quedar la cag...".

El Internado / Mega

"La Blu se desató, estaba desacatada", agregó Álex Ortiz, sorprendido por las imágenes.

"Está demasiado bueno este cuarteto amoroso. Blu, Fabio, Michelle, Luis, queda la cag… Yo no me esperaba eso. Brutal todo lo que pasó", cerró la animadora del React.

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