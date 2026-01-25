Pops explicó su inesperada salida de El Internado por dos graves lesiones: "Una luxación en el codo..."

25 en. 2026 - 23:37 hrs.

En el capítulo 63 de El Internado, Pops retornó a la casona luego de sufrir una fuerte caída mientras estaban en la competencia por equipos.

La bailarina llegó abordo de una ambulancia y fue bajada con mucho cuidado a una silla de ruedas, dejando a todos los participantes sorprendidos.

Tras lo anterior, Paloma Fiuza pidió que todos se juntaran en el living de la casa para poder conversar sobre lo que le ocurrió.

El Internado

La triste noticia de Pops

Ya más tranquila, Pops explicó qué lesiones tenía luego de su accidente: "Tuve una contusión y una luxación en el codo, fueron tres horas de dolores intensos, estoy con una pequeña lesión en la columna, no es nada muy grave, no es para operación, pero si tengo que estar tres semanas inmovilizada y luego tengo que hacer terapia".

En ese momento, Paloma Fiuza decidió contarles la triste noticia a sus compañeros: "Yo no voy a continuar más con ustedes, me gustaría estar aquí, pero es totalmente un tema de lesión. Me encantó la experiencia, espero que salgan adelante, cocinen y se lleven bien".

Finalmente, los participantes se despidieron con mucho cariño de la comunicadora y le dieron un gran aplauso por el entusiasmo que siempre demostró.