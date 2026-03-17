"Poco hombre": Blu Dumay se planta frente a Adrián Pedraja y defiende a Milo González de sus comentarios
En el capítulo 94 de El Internado, Adrián Pedraja dio detalles de la conversación que tuvo con Milo González, instancia en la que Blu Dumay sali+o en defensa de su amiga.
Precisamente, el español afirmó que cuando escuchó a Milo llorando, él también quiso llorar, pero como no tenía ganas de eso, decidió cortar.
"Poco hombre también, yo defiendo a mi amiga, poco hombre", dijo Blu Dumay desde el otro lado de las gradas.
Blu Dumay defiende a Milo González
Estas palabras enojaron a Adrián, quien se puso de pie y dijo que él es todo un hombre, pero esto no se quedó ahí, ya que la hija de María Alberó afirmó que él de inmediato aseguró que estaba soltero a penas vio a Kari Belén.Ir a la siguiente nota
Asimismo, Tom Brusse añadió que él simplemente despertó una mañana y decidió que estaba soltero, sin pensar en Milo.
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