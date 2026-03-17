"Poco hombre": Blu Dumay se planta frente a Adrián Pedraja y defiende a Milo González de sus comentarios

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 94 de El Internado, Adrián Pedraja dio detalles de la conversación que tuvo con Milo González, instancia en la que Blu Dumay sali+o en defensa de su amiga. 

Precisamente, el español afirmó que cuando escuchó a Milo llorando, él también quiso llorar, pero como no tenía ganas de eso, decidió cortar. 

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"Poco hombre también, yo defiendo a mi amiga, poco hombre", dijo Blu Dumay desde el otro lado de las gradas. 

Adrián Pedraja
El Internado / MEGA

Blu Dumay defiende a Milo González 

Estas palabras enojaron a Adrián, quien se puso de pie y dijo que él es todo un hombre, pero esto no se quedó ahí, ya que la hija de María Alberó afirmó que él de inmediato aseguró que estaba soltero a penas vio a Kari Belén.

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Asimismo, Tom Brusse añadió que él simplemente despertó una mañana y decidió que estaba soltero, sin pensar en Milo. 

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