"Mira la puerta": La broma de Yann Ivin y Tonka Tomicic que casi mata a Adrián Pedraja

23 mar. 2026 - 23:48 hrs.

En el capítulo 99 de El Internado, Yann Yvin y Tonka Tomicic le jugaron una broma a Adrián Pedraja, al afirmar que Milo González ingresaría nuevamente al encierro.

Todo surgió a raíz de la dinámica que lideraron los animadores, donde se le preguntó al grupo completo si efectivamente el español va diciendo por la casona que no le gusta Kari Belén.

Dicho esto, y luego que todos contestaran que era mentira, Tonka fue directa con el español al consultarle sobre lo que le llamaba la atención de la modelo nacional.

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Le hicieron creer que volvía Milo

La personalidad, aseguró Adrián, momento en que Luis Mateucci intervino para decir que con Milo fue algo parecido.

Aprovechando el comentario, Yann y Tonka, rápidos de mente, decidieron asustar al español: "Bueno, Adrián, tenemos una sorpresa para ti" , "mira la puerta de Betano".

Entre risas, y viendo el desmesurado interés de todos, reconocieron que todo era una broma, lo cual hizo respirar al español.