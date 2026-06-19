¿Retomaron su relación?: Alex Dickerson y Mario Irazzoky actualizan el estado de su romance tras VCTE 2

19 jun. 2026 - 01:15 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex, Alex Dickerson y Mario Irazzoky entregaron detalles sobre el actual estado de su relación tras su paso por Volverías con tu Ex? 2, reality en el que se convirtieron en la primera pareja eliminada.

Durante la conversación con Julio César Rodríguez, ambos reflexionaron sobre cómo ha evolucionado su vínculo fuera del encierro y coincidieron en que la experiencia les permitió reencontrarse cuando parecía que ya no quedaban posibilidades para su historia de amor.

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Mario y Alex hablan de su presente amoroso

El primero en referirse al tema fue Mario, quien aseguró que hoy atraviesan una etapa mucho más madura y estable que la que vivieron en el pasado.

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"Bueno, la verdad, Julio, es que estamos en una parte bastante sólida, estamos haciendo las cosas distinto como lo hicimos en el pasado, estamos conversando más, escuchándonos más el uno al otro, así que de a poco vamos construyendo un amor bastante lindo y sólido", expresó.

Más adelante, Alex Dickerson fue consultada sobre si valió la pena ingresar al reality, considerando que ambos terminaron abandonando la competencia en la primera semana.

"100%, o sea, si no hubiese sido por el reality probablemente no nos hubiésemos encontrado de nuevo, o sea, estábamos literal 100% desconectados de todas formas. Pero realmente nos reencontramos, así que sí", afirmó.

Julio César Rodríguez también recordó el momento de la eliminación, cuando Alex sorprendió al elegir el amor por sobre la posibilidad de continuar en el programa y seguir avanzando en la competencia.

Respecto a esa decisión, Dickerson reconoció que permanecer en el encierro sin Mario jamás fue una alternativa real para ella. "Sí, era una oportunidad increíble haberme quedado adentro, pero yo sabía que estar adentro sin Mario no iba a ser lo mismo, y preferí irme al lado de Mario y quedarme con él a estar adentro sin él, porque lo elegí a él y lo elegiría a él 1000 veces más", cerró.

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