Huellas por Chile - Capítulo 2: Descubriendo el mundo de los gatos en Chile

22 jun. 2026 - 11:40 hrs.

En el segundo capítulo de Huellas por Chile, conducido por Gianella Marengo y en compañía de su perrita Morita, se adentraron en el fascinante mundo de los gatos para descubrir si Chile se está convirtiendo en un país cada vez más gatuno. A través de distintas historias, el programa mostró cómo crece el cariño y la preocupación por el bienestar de los felinos.

La primera parada fue la Fundación Rescate Felino, en Ñuñoa, organización que lleva más de una década rescatando, rehabilitando y buscando hogares responsables para gatos abandonados. Sus voluntarios destacaron la importancia de la adopción consciente y de contar con espacios seguros para las mascotas.

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La ruta continuó junto a Moscú, un impresionante gato de raza Maine Coon que sorprende por su tamaño y carisma. Su tutor relató cómo este felino cambió la dinámica familiar, demostrando que los gatos también pueden ser sociables, juguetones y muy cariñosos.

Además, el programa visitó un centro veterinario para conocer los cuidados necesarios para mantener una buena salud felina, destacando aspectos como el control del peso, la higiene dental y las revisiones periódicas para prevenir enfermedades.

La cafetería gatuna perfecta para tu peludo: Casa de la Gata Horacia

Finalmente, Gianella llegó a la Casa de la Gata Horacia, un reconocido café gatuno de Providencia que promueve la adopción y la convivencia responsable con los animales. Así, Huellas por Chile confirmó que cada vez más personas en nuestro país abren sus hogares y corazones a los michis.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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