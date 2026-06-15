Huellas por Chile - Capítulo 1: Hotel, transporte y café pensado especialmente para mascotas

15 jun. 2026 - 12:50 hrs.

El primer capítulo de Huellas por Chile, conducido por Gianella Marengo y en compañía de su perrita Morita, mostraron cómo ha evolucionado el cuidado de las mascotas en nuestro país, recorriendo distintos servicios especialmente diseñados para mejorar su bienestar y calidad de vida.

La jornada comenzó a bordo de un taxi para mascotas, un innovador servicio que permite trasladar perros y gatos de manera segura y sin estrés. Su creador explicó cómo la iniciativa nació a partir de una necesidad personal y hoy cuenta con miles de clientes en Santiago y otras regiones.

¡Un hotel donde los perros no duermen encerrados!

Más tarde, Gianella visitó un exclusivo hotel para perros en Farellones, donde los animales disfrutan de amplios espacios, trekking, socialización y actividades al aire libre. El recinto destaca por ofrecer una experiencia libre de jaulas, enfocada en la comodidad y felicidad de cada huésped.

El recorrido continuó en un singular café pensado especialmente para perros, donde las mascotas son las verdaderas protagonistas. El lugar cuenta con áreas de juego, menús adaptados para ellos y espacios seguros para que los tutores puedan compartir junto a sus compañeros de cuatro patas.

Huellas por Chile

A través de estas experiencias, el programa invitó a reflexionar sobre la importancia de una tenencia responsable y del bienestar animal. Más allá de los servicios y comodidades, el mensaje central fue que las mascotas son parte de la familia y merecen tiempo, cuidado y cariño para vivir una vida plena.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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