Huellas por Chile - Capítulo 6: Gianella Marengo explora el mundo de los mini cerditos como mascotas

20 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Huellas por Chile junto a Gianella Marengo y su perrita Morita abordó una pregunta cada vez más frecuente entre los amantes de los animales: ¿puede un mini pig convertirse en una mascota como un perro o un gato? Para responderla, el programa visitó un criadero especializado y conversó con expertos y cuidadores.

Durante el recorrido, Gianella conoció de cerca la crianza de estos cerditos, descubriendo que son animales inteligentes, sociables y capaces de aprender rutinas, además de convivir con otras especies. Sin embargo, también quedó claro que requieren cuidados específicos, espacio, estimulación y una alimentación adecuada.

¡Tener un cerdito como mascota implica grandes responsabilidades!

El capítulo también derribó varios mitos sobre los mini pigs, explicando que sí crecen, aunque mucho menos que un cerdo tradicional, y que pueden vivir entre 15 y 20 años. Además, se enfatizó la importancia de la esterilización, la educación temprana y la tenencia responsable.

Como parte de la experiencia, Gianella recorrió las calles de Providencia junto a una pequeña mini pig para conocer la reacción del público. La mayoría de las personas valoró la posibilidad de tenerlos como mascotas, siempre que vivan en un entorno apropiado y reciban los cuidados que necesitan.

Finalmente, con la orientación de un etólogo (veterinario especializado en comportamiento animal), el programa reforzó que los mini pigs no son una moda ni un juguete, sino animales que requieren compromiso a largo plazo. El mensaje central fue claro: antes de sumar una nueva mascota a la familia, lo más importante es preguntarse si realmente estamos preparados para asumir esa responsabilidad.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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