Huellas por Chile - Capítulo 4: Gianella Marengo conoce conmovedoras historias de rescate animal

06 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Huellas por Chile presentó un emotivo capítulo conducido por Gianella Marengo junto a su perrita Morita, mostrando historias de personas que transformaron su vida para rescatar, cuidar y proteger animales en distintas zonas del país.

El recorrido comenzó en la Granja Bonsai, donde Camila y su pareja Gonzalo compartieron su experiencia conviviendo con animales domésticos y fauna silvestre. Allí, Gianella participó en las labores diarias y conoció casos como el de Cusco, una cría de alpaca rechazada por su madre que hoy recibe cuidados especiales.

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¡Flash, el perrito que tuvo una segunda oportunidad gracias a Fundación Cultura Animal!

Más tarde, el programa visitó la Fundación Cultura Animal, donde se mostró la recuperación de Flash, un perro que quedó parapléjico tras un accidente y que, gracias a un largo proceso de rehabilitación, logró volver a caminar y correr.

El episodio también destacó la importancia del cuidado responsable de las mascotas con una visita al baño mensual de Morita, además de conocer el trabajo de una veterinaria dedicada a rescatar y tratar animales en situación crítica, incluyendo gatos afectados por los incendios forestales.

El capítulo cerró con un mensaje sobre el compromiso y la empatía, recordando que amar a un animal implica asumir su cuidado y ofrecerle una segunda oportunidad. Una edición que puso en valor la vocación de quienes dedican su vida al bienestar animal.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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