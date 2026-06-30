Huellas por Chile - Capítulo 3: Gianella Marengo conoce de cerca la adopción de perritos y gatitos
En un nuevo capítulo de Huellas por Chile, Gianella Marengo pone el foco en la adopción responsable y la tenencia consciente de mascotas a través de conmovedoras historias que invitan a reflexionar sobre el abandono animal y la importancia de dar una segunda oportunidad.
El recorrido comienza junto a Magie, fundadora de Callejeritos de La Vega, organización que durante años ha trabajado rescatando, esterilizando y buscando hogares para perros y gatos abandonados. Allí, la conductora conoce a Aton, un perro senior que lleva ocho años esperando ser adoptado, demostrando que la edad no es un impedimento para encontrar una familia.
Durante la visita, Aton recibe un completo chequeo veterinario y el refugio obtiene un importante aporte en alimento especializado para perros mayores, un gesto que busca apoyar el trabajo diario de quienes dedican su vida al rescate animal y al bienestar de los animales más vulnerables.
Adoptar es darle una segunda oportunidad a los peluditos
Más adelante, Gianella visita a la Kusi Familia, un hogar compuesto por tres perros y tres gatos, todos adoptados. A través de sus historias, el programa muestra cómo la adopción transforma vidas y derriba prejuicios, especialmente sobre los animales adultos o con pasados difíciles.
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El capítulo concluye con un llamado a fomentar la adopción responsable, destacando que abrir las puertas del hogar a un animal rescatado no solo cambia su destino, sino que también entrega compañía, cariño y un vínculo que perdura para toda la vida.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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