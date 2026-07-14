Huellas por Chile - Capítulo 5: Gianella y Morita conocen una escuela de adiestramiento canino
Huellas por Chile presentó un capítulo dedicado al bienestar de las mascotas, donde Gianella Marengo y su perrita Morita recorrieron distintos lugares para aprender cómo mejorar su salud y calidad de vida. El programa destacó la importancia de una buena alimentación, controles veterinarios, ejercicio y tiempo de calidad.
La primera parada fue un gimnasio canino, donde Morita participó en ejercicios de estimulación física y mental, además de conocer un simulador de avión que ayuda a preparar a los perros para viajar de forma segura y sin estrés junto a sus dueños.
¡Los perritos no pueden comer algunos alimentos!
Más tarde, visitaron una clínica veterinaria para realizar un chequeo y recibir recomendaciones sobre alimentación y cuidados. Los especialistas explicaron la importancia de los controles preventivos, cómo detectar signos de deshidratación y qué alimentos son peligrosos para los perros, como el chocolate, la cebolla, el ajo, las uvas y el xilitol.
El recorrido continuó en una tienda especializada en alimentación premium para mascotas, donde conocieron alternativas nutricionales para cada etapa de la vida de los perros, incluyendo productos para adultos mayores y snacks funcionales que contribuyen a su bienestar físico y emocional.Ir a la siguiente nota
El episodio cerró reforzando el mensaje de que cuidar la salud de las mascotas con ejercicio, alimentación adecuada y atención veterinaria es la mejor forma de regalarles una vida más larga y saludable junto a sus familias.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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