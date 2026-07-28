Huellas por Chile - Capítulo 7: Napoleón, Minimichi y Bandida, mascotas influencers conquistan a todos

28 jul. 2026 - 11:44 hrs.

En un nuevo episodio de Huellas por Chile, Gianella Marengo recorre distintas historias para conocer a tres de las mascotas influencers más queridas de las redes sociales. El capítulo muestra cómo perros y gatos han conquistado miles de seguidores gracias a su carisma, sus aventuras y el especial vínculo que mantienen con sus familias.

La primera parada es junto a Napoleón, el popular dogo argentino conocido como "Mandacagadas 3000". Junto a su tutora, Gianella descubre cómo sus divertidas travesuras lo llevaron a reunir una enorme comunidad en Instagram y TikTok, además de conocer la importancia de una crianza responsable que ha derribado prejuicios sobre su raza.

¡Los gatitos también gozan de fama!

El recorrido continúa en Maipú para visitar a Minimichi, una gatita rescatada que hoy supera el medio millón de seguidores. Acostumbrada a pasear con arnés y mochila, la felina sorprende por su personalidad sociable y por la inspiradora historia de adopción que cambió su destino.

Finalmente, Gianella conoce a Bandida del Carmen, una perrita rescatada que acompaña a su tutor en bicicleta y se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales. Además de crear contenido, Bandida participa en actividades con escolares, demostrando cómo las mascotas también pueden transmitir alegría y generar un impacto positivo en la comunidad.

A través de estas tres historias, Huellas por Chile destaca que, más allá de la fama en internet, el verdadero éxito de estas mascotas está en el amor, el compromiso y la dedicación de quienes las cuidan. Un capítulo que celebra la adopción responsable y el vínculo único entre las personas y sus animales de compañía.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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