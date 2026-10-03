Minimishi: La gatita que se convirtió en toda una celebridad en redes sociales por sus conductas de perro

03 oct. 2026 - 15:40 hrs.

En el primer capítulo de Mi humano y yo, Sebastián Jiménez emprendió rumbo a la comuna de Maipú para conocer la historia de una particular mascota.

Se trata de Minimishi, una gatita que tenía solo algunos meses cuando fue abandonada por su primera tutora en un sitio eriazo, quedando completamente a su suerte. Pero cuando parecía que la vida se le ponía difícil, apareció Paz Medina para rescatarla.

La historia de Minimishi

Esta gata y su actual tutora han forjado un fuerte vínculo, y es que la vida de ambas cambió desde el momento en que se conocieron.

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Minimish es toda una celebridad en redes sociales, no solamente por su belleza y ternura, sino por sus conductas asociadas a perros.

Según contó Paz, le encanta salir a pasear con su arnés por la calle, pero sobre todo recibir el cariño de quienes pasan por su lado. Además, durante sus salidas tiene como regla visitar a sus vecinos.

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