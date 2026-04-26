Estudiante y modelo: Conoce a Antonella Pastenes, la Miss Universo Antofagasta 2026

26 abr. 2026 - 17:47 hrs.

El concurso de Miss Universo Chile 2026 tiene una nueva representante confirmada para el certamen a nivel nacional.

Se trata de Antonella Pastenes, quien este fin de semana se convirtió en la flamante Miss Universo Antofagasta de este año.

Conoce a Antonella Pastenes, la Miss Universo Antofagasta 2026

La joven se transformó en la candidata de la comuna de la "Perla del Norte" a sus 21 años, con la promesa de quedarse con la corona y representar a nuestro país en el máximo certamen de belleza a nivel internacional.

Instagram @antopastenes

Antonella es estudiante de Técnico en Odontología, pero también se desempeña como modelo, combinando disciplina, dedicación y pasión por su crecimiento personal.

De acuerdo a su perfil, se caracteriza por ser "una mujer perseverante y soñadora, profundamente convencida de que el verdadero crecimiento comienza cuando decidimos creer en nosotros mismos, incluso antes de que el mundo lo haga".

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