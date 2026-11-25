25 nov. 2026 - 15:30 hrs.

Dominga López ilusionó a todo un país en el Miss Universo 2026 y, aunque no pudo traer de regreso la corona a Chile, sí hizo sentir orgullosa a toda la nación.

Precisamente, la reina de belleza nacional se quedó en el Top 12 del Miss Universo 2026, encadenando de esta forma tres años consecutivos de Chile en dicha posición, sumándose a Emilia Dides e Inna Moll.

De todas formas, y siempre con la frente en alto, Dominga escribió un extenso mensaje en redes sociales donde entregó sus primeras sensaciones.

Las primeras palabras de Dominga López

"A veces el universo tiene otros planes. Espero que sepan que dentro de lo que estaba en mis manos, hice lo posible para entregarles la presentación más pulcra posible", expresó, y agregó: "Logramos el top 12, algo sumamente difícil y de lo que debemos estar muy orgullosos".

"Chile mantiene su racha de cuatro años de clasificación", aseguró, a lo que más adelante afirmó que "me hubiesa encantado llevarles esa segunda corona de vuelta a casa, pero me quedo muy feliz con el trabajo que hice y con todo su cariño".

Dicho esto, cerró su mensaje dando amor a la nueva Miss Universo: "Felicitaciones a nuestra belísima reina Jennifer, una mujer completísima merecedora de su título".

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